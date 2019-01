Moda targata Cilento, arriva “Cruise Collection 2019”

Moda targata Cilento. E’ il progetto “Cruise Collection 2019 per Marina di Acciaroli”, che vedrà protagonisti i giovani fashion designer dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli in collaborazione con l’azienda di alta moda “Kolchagov Barba”, che veste star internazionali del calibro di Kylie Minogue. Al centro del progetto, la realizzazione della linea di abbigliamento “Marina di Acciaroli, Moda Mare”, per raccontare la patria della dieta mediterranea attraverso le creazioni della scuola di fashion designer dell’accademia napoletana sotto la supervisione di Svetoslav Kolchagov e Emilio Barba, tra i ‘guru’ dell’alta moda internazionale. “Il progetto si articola in due fasi – spiega Stefano Pisani, sindaco di Pollica (Salerno) e ideatore dell’iniziativa. – La prima prevede la creazione di una linea di moda, ispirata alle bellezze del nostro Comune e in particolare al porto turistico, che verrà presentata ad Acciaroli (Salerno) nel mese di giugno. La seconda fase prevede la nascita di una startup tra i giovani designer dell’accademia da impegnare costantemente nei prossimi anni nell’azione di valorizzazione del marchio Marina di Acciaroli, attraverso la progettazione e la realizzazione di capi di abbigliamento da commercializzare in un punto vendita appositamente allestito sul porto di Acciaroli. Vogliamo che questo progetto rappresenti un volano economico, ma anche culturale e sociale, in grado di rendere la terra dei vivere bene anche pollo di riferimento, dell’elaborazione alla fruizione, per gli amanti della moda e del design”. Il progetto “Cruise Collection 2019 per Marina di Acciaroli” sarà presentato oggi, 11 gennaio, presso l’Accademia delle Belle Arti di Napoli.