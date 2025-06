Modelli e strumenti avanzati per la pianificazione finanziaria e strategica. Come presentarsi alle banche

di Rita Lamboglia e Paolo Gaeta

In un contesto economico instabile, con tassi d’interesse variabili, instabilità geopolitica e un credito bancario sempre più selettivo, le aziende non possono permettersi di improvvisare. Il credito non si chiede, si costruisce e si merita, e la strada per meritarlo passa da una pianificazione solida, strategica, sempre più supportata dall’adeguato utilizzo di nuovi strumenti.

Quando un’azienda si presenta in banca per chiedere credito, l’istituto non valuta solo i numeri storici. Valuta la qualità della gestione, la capacità previsionale e la cultura del rischio. Le banche chiedono: (1) un business plan credibile, fondato su dati reali e verificabili; (2) una visione chiara del posizionamento strategico dell’azienda; (3) la dimostrazione di saper governare la complessità; (4) la capacità di reagire in anticipo.

Tutti questi sono aspetti di adeguati assetti, governance, resilienza. Software avanzati ci consentono anche di comunicare meglio con le banche. Con strumenti visivi, dati consolidati e scenari alternativi, possiamo offrire alla banca una fotografia chiara della situazione attuale, una narrazione credibile del futuro, un dialogo fondato su numeri, logica e strategia.

Le soluzioni esistono, anche per le Pmi. Oggi non serve essere multinazionali per sfruttare la potenza delle nuove tecnologie. Parliamo di: (a) modelli predittivi integrati nei software ERP (SAP AI, Microsoft Copilot, Oracle Cloud); (b) cruscotti dinamici che aggiornano i KPI finanziari in tempo reale; (c) sistemi che prevedono il cash flow operativo; (d) algoritmi di early warning per monitorare l’equilibrio finanziario. Un esempio reale: la fintech australiana Rich Data Co, una Pmi supportata da Westpac e nCino, ha sviluppato una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale per migliorare la valutazione del merito creditizio delle Pmi. Questa tecnologia consente alle banche di passare da una valutazione statica del rischio a un’analisi dinamica e continua della salute finanziaria delle imprese (Fonte: “Sydney fintech scores $37m for US expansion”, The Australian). Questo ha consentito di ridurre i tempi di approvazione dei prestiti grazie all’automazione dei processi di valutazione, migliorare la valutazione del rischio creditizio, riducendo la probabilità di default e, in definitiva, aumentare la fiducia tra banche grazie a decisioni di credito più trasparenti e basate su dati in tempo reale.

Chi investe oggi in modelli avanzati di pianificazione non solo migliora l’organizzazione interna, ma diventa anche un interlocutore più autorevole per il sistema bancario. Le nuove tecnologie finiscono così per rappresentare una “cultura della previsione, del controllo e della trasparenza” che ha molto da poter dire per definire e gestire gli adeguati assetti organizzativi a cui si richiama anche il Codice civile con l’art. 2086.

Il giorno 13 giugno 2025 a partire dalle ore 16,30 si svolgerà il primo workshop organizzato nell’ambito del Master interuniversitario di II livello in “Chief, Financial Officer. Direzione, Amministrazione, Finanza e Controllo”, dove si parlerà di modelli e Strumenti avanzati per la pianificazione finanziaria, operativa e strategica.

L’incontro avrà come relatori: il Presidente Andaf Campania e Calabria ingegner Federico Tammaro, i dotori Paolo Gaeta, Marco Spezzaferri, Marco Turani e Gianluigi Caizzo che affronteranno il tema degli adeguati assetti organizzativi e degli strumenti per la pianificazione, da punti di vista diversi ed innovativi. All’evento è possibile partecipare in presenza presso la sede di Villa Doria D’Angri dell’Università Parthenope. oppure in modalità webinar.

Per informazioni scrivere a mastercfo@uniparthenope.it o info@studiogaeta.com.