Modello Venezia per il turismo napoletano? Atex e Adunite al Prefetto: Si crei un osservatorio antimafia

Un protocollo d’intesa e un osservatorio antimafia dedicato al turismo e alla ristorazione: è questa la proposta al centro dell’incontro che si è tenuto presso la Prefettura di Napoli, su iniziativa delle associazioni Atex Campania e Adv–Adunite.

All’incontro hanno partecipato rappresentanti del Comune di Napoli, della Questura, della Polizia postale, della Guardia di finanza, della Camera di commercio di Napoli, dei sindacati e delle principali associazioni della filiera turistica di Napoli e provincia.

Secondo quanto si legge in una nota firmata da Sergio Fedele, presidente di Atex Campania, e Cesare Foà, presidente di Adunite/Aidit Campania Federturismo, l’obiettivo è valutare anche per Napoli e il suo territorio l’adozione di strumenti già sperimentati in altre aree del Paese per prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata in settori particolarmente esposti.

Fedele ha richiamato in particolare l’esperienza della Prefettura di Venezia, dove nel dicembre 2025 è stato istituito un osservatorio per la prevenzione antimafia nel turismo e nella ristorazione. Un modello che coinvolge sindacati, comuni, professionisti e operatori del settore, con il compito di individuare indicatori di anomalia utili a intercettare fenomeni di riciclaggio, usura, estorsione e tentativi di infiltrazione criminale.

L’osservatorio veneziano opera come strumento di raccolta dati e monitoraggio e fornisce indicazioni strategiche per la gestione delle situazioni anomale. Vi aderiscono, tra gli altri, la Camera di commercio di Venezia e Rovigo, le Università Ca’ Foscari e Iuav, l’Istat Veneto, il Consiglio notarile di Venezia, l’Ordine dei dottori commercialisti, l’Associazione veneziana albergatori e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil. Tra i suoi compiti rientrano anche attività di formazione e sensibilizzazione rivolte agli operatori.

Nel corso dell’incontro è stato ricordato come iniziative analoghe siano state adottate anche in altri territori. A Trezzano sul Naviglio, ad esempio, è stato approvato un protocollo di intesa per rafforzare il contrasto alle infiltrazioni criminali nel turismo e nella ristorazione, fortemente voluto dal prefetto di Milano Claudio Sgaraglia e basato sulle linee guida del Ministero dell’interno. Il protocollo prevede una cabina di regia con funzioni di coordinamento e monitoraggio, fondata su specifici indicatori di rischio.

Un altro precedente citato è quello di Potenza, dove nel giugno 2025 la Prefettura ha sottoscritto, insieme al capoluogo e ad altri 20 comuni della provincia, un protocollo di legalità mirato a prevenire infiltrazioni mafiose nell’economia locale, con particolare attenzione al comparto turistico-alberghiero e della ristorazione. L’intesa prevede controlli basati su indicatori di rischio, verifiche a campione e monitoraggi sulle autocertificazioni previste dall’articolo 89 del Codice antimafia.

Secondo Fedele e Foà, l’esperienza maturata in questi territori dimostra l’efficacia di un approccio strutturato e condiviso tra istituzioni e operatori economici, soprattutto in contesti ad alta pressione turistica.

La Prefettura di Napoli, è stato riferito nel corso dell’incontro, valuterà i protocolli già attivi in altre città italiane per comprendere come procedere sul territorio napoletano, tenendo conto delle sue specificità.

Fedele e Foà hanno infine sottolineato la necessità di distinguere tra aree con caratteristiche molto diverse, come la Penisola sorrentina, Capri, Ischia e la città di Napoli, con particolare attenzione all’area di Bagnoli, dove è previsto un significativo aumento delle attività ricettive e della ristorazione. Tutti i partecipanti, hanno riferito, hanno espresso disponibilità alla massima collaborazione, ciascuno per il proprio ruolo.