Modena, Gruppo Bper inaugura Hub vaccinale ‘aziendale’

Modena, 29 giu. (Adnkronos) – Già 4 mila prenotati di cui 1200 solo a Modena. La campagna vaccinale nazionale per tutti i dipendenti e famigliari del Gruppo Bper accelera. Migliaia di adesioni negli Hub messi a disposizione del Gruppo nei punti Unisalute e oggi nel parcheggio della sede del Centro Servizi del gruppo bancario, a Modena, è stato inaugurato il Punto Vaccinale anti Covid 19. Si tratta in tutto e per tutto di una clinica mobile sul modello di quelle rese famose dalla Moto Gp. Due piani con sale d’attesa, postazioni per la valutazione dell’anamnesi dei pazienti e soprattutto box dove vengono somministrati i vaccini. Inaugurato e subito operativo con le prime persone convocate per le dosi di vaccino già da stamattina.