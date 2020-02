Moderna 2020, così Mastromartino punta a un retail in versione gourmet e hi-tech

Moderna 2020 è la nuova società guidata da Nicola Mastromartino, nata da Moderna Spa, che svilupperà progetti innovativi per rispondere alle esigenze del consumatore del futuro.

La nuova realtà, impresa socia di Gruppo VéGé, concilierà tradizione e innovazione, garantendo qualità, competenza, convenienza e cortesia di sempre con un approccio più tecnologico e una maggiore apertura sulle nuove categorie emergenti: biologico, vegano, etnico e salutistico.

Attualmente presente in Campania, Basilicata e Calabria, la rete comprende un totale di 160 punti di vendita, con una metratura tra i 250 e i 5.000 mq, suddivisi tra le insegne eté e Dimeglio che a breve saranno affiancate da due nuovi format convenience Xsempre e Superdis. I punti vendita oltre al format classico, ideale per il consumatore che cerca prodotti di qualità ed è, al contempo, molto attento al prezzo, avranno anche la versione “gourmet” che si rivolge al consumatore che desidera fare la spesa in un’atmosfera calda e rilassante, acquistando prodotti selezionati, di alta qualità, senza rinunciare alla convenienza ed usufruendo di un ottimo livello di servizio. Moderna 2020 subentrerà in tutte le attività a Moderna S.p.a. garantendo piena continuità sia verso il cliente che nei confronti di partner e fornitori.

“La polarizzazione della domanda tra premium e convenience ci ha spinto a creare questa nuova realtà che guarda al futuro ed è in grado di soddisfare il bisogno di una clientela sempre più esigente e alla ricerca del prodotto particolare”, spiega Nicola Mastromartino Amministratore Unico di Moderna 2020. “Il cliente che ogni giorno entrerà nel nostro punto vendita avrà l’accoglienza di sempre con il supporto tecnologico più avanzato che gli permetterà di avere una shopping experience completa”.