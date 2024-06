Mogli – e mariti – dei leader del G7 in visita ad Alberobello

Fra loro Yuko Kishida e Heiko Echter von der Leyen

Alberobello, 14 giu. (askanews) – Tradizionale visita culturale per i coniugi dei leader del G7 in corso in Puglia. In questo caso la meta scelta è stata Alberobello, la cittadina pugliese celebre per i trulli, le antiche abitazioni in pietra tipiche della zona.Fra loro Yuko Kishida, moglie del primo ministro giapponese Fumio Kishida, Heiko Echter von der Leyen marito della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, Amélie Derbaudrenghien moglie del presidente del Parlamento europeo Charles Michel.