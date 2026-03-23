MOGO School, il trasporto scolastico diventa digitale: un’App per gli utenti della mobilità urbana

“Un’app per tutti. Davvero tutti. Quando abbiamo progettato MOGO, l’obiettivo era chiaro: costruire uno strumento digitale capace di accompagnare ogni tipo di utente nella mobilità urbana. Pensavamo ai pendolari, ai turisti, agli anziani, ai giovani. Pensavamo a chi si muove ogni giorno in città e aveva bisogno di un punto di riferimento digitale, semplice e immediato. Eppure, a un certo punto, ci siamo resi conto che mancava qualcuno. Mancavano proprio loro: i bambini. O meglio, mancavano le loro famiglie. Perché il tema non era solo la mobilità in astratto — era la preoccupazione concreta di chi ogni mattina saluta un figlio alla fermata dello scuolabus e aspetta, spesso senza sapere quando il mezzo arriverà a destinazione”. A spiegarlo è Luca Brancaccio, Direttore Generale di AMC SpA.

Il trasporto scolastico è un servizio essenziale per molte famiglie. Garantisce la possibilità di andare al lavoro sapendo che i propri figli sono in mani sicure. Ma fino a oggi — nella maggior parte delle città italiane — questo servizio mancava di un elemento fondamentale: la trasparenza informativa in tempo reale.

“I genitori non sapevano dove si trovasse lo scuolabus. Non sapevano se fosse in ritardo, se avesse già superato la fermata, se il figlio fosse salito regolarmente. Dovevano fidarsi — e la fiducia, per quanto importante, non sostituisce l’informazione. MOGO School nasce esattamente da qui: dalla consapevolezza che digitalizzare il trasporto scolastico non è un vezzo tecnologico, ma una risposta concreta a un bisogno reale”, aggiunge Brancaccio.

MOGO School è una funzionalità integrata all’interno dell’app proprietaria, MOGO, già disponibile per i servizi di trasporto pubblico urbano di AMC. Non è un’app separata, non richiede ulteriori installazioni: si accede dalla stessa piattaforma, con un sistema di autenticazione dedicato che garantisce la riservatezza dei dati.

Attraverso MOGO School, i genitori degli studenti che utilizzano il servizio di scuolabus possono:

– seguire in tempo reale il percorso del mezzo su mappa

– consultare le informazioni utili relative al viaggio del proprio figlio

– accedere al servizio in modo sicuro e riservato, tramite login personale

La semplicità è uno dei principi guida: l’interfaccia è pensata per essere intuitiva, immediatamente comprensibile, utilizzabile da chiunque — indipendentemente dalla familiarità con la tecnologia.

“Sicurezza, trasparenza, affidabilità. Tre parole che nel trasporto pubblico non sono mai banali. Nel contesto del servizio scolastico, diventano ancora più significative”, dice Brancaccio.

– Sicurezza: i dati degli utenti sono protetti da un sistema di autenticazione che limita l’accesso alle sole famiglie autorizzate. Non si tratta di una piattaforma aperta: ogni genitore accede solo alle informazioni che lo riguardano.

– Trasparenza: il percorso del mezzo è visibile in tempo reale. Non ci sono zone d’ombra, non ci sono attese silenziose. La famiglia sa dove si trova lo scuolabus, in ogni momento del tragitto.

– Affidabilità: MOGO School si integra nell’ecosistema digitale già consolidato di AMC, sfruttando un’infrastruttura tecnologica già operativa e testata sul trasporto pubblico urbano.

“MOGO non è un’app statica. È una piattaforma in evoluzione, pensata per accompagnare lo sviluppo dei servizi AMC nel tempo. MOGO School rappresenta un tassello importante di questo percorso: dimostra che è possibile costruire un ecosistema digitale unico, capace di rispondere a bisogni diversi — dalla pianificazione del viaggio in bus al monitoraggio dello scuolabus — senza moltiplicare le app, senza frammentare l’esperienza utente.

In un contesto in cui le città italiane stanno ancora cercando la loro strada nella digitalizzazione dei servizi pubblici, scegliere di investire su una piattaforma integrata non è scontato. È una visione. Ed è quella che guida il nostro lavoro”, spiega Brancaccio.

Al di là dell’aspetto tecnologico, MOGO School ha un significato più profondo. Significa che il trasporto pubblico locale non si rivolge solo a chi si muove da solo, ma anche alle famiglie. Significa che la digitalizzazione non è un fine in sé, ma uno strumento per costruire fiducia tra l’azienda e i cittadini.

“Ogni mattina, un genitore che vede sullo schermo del proprio smartphone dove si trova lo scuolabus che porta a scuola suo figlio, non sta solo usando un’app – conclude il direttore generale di AMC -. Sta vivendo un’esperienza di servizio pubblico all’altezza delle aspettative di una città moderna. Questo è il senso di MOGO School. E questo è il senso del lavoro che facciamo ogni giorno in AMC”.