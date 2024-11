Mogol e Carroccia raccontano Battisti in ‘Emozioni’. Il 22 dicembre a Napoli

Sarà un viaggio tra le canzoni di Lucio Battisti e Mogol che hanno segnato la storia della musica italiana, ‘Emozioni – La mia vita in canzone’, il tour di Gianmarco Carroccia e Mogol che tornano insieme sul palco in uno spettacolo coinvolgente e ricco di emozioni. Una serie di concerti narrati per ripercorrere la nascita di alcuni tra i brani più famosi del celebre duo, che domani farà tappa al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano e poi si sposterà a Catania (27 novembre), Palermo (28 novembre), Aprilia ( 7 dicembre) e Napoli (22 dicembre), per poi proseguire nel 2025 a Torino (17 marzo), Roma (18 marzo) e Spoleto (28 marzo). «E’ uno spettacolo che parla ai giovani – dice all’AdnKronos Gianmarco Carroccia -. Quest’anno sono 10 anni che lavoriamo insieme e la cosa che ci ha sorpreso molto è che ci sono sempre più giovani ai nostri concerti». Queste canzoni, osserva, «nonostante abbiano più di 50 anni, riescono ad essere ricevute anche dalle nuove generazioni. Ci sono qualità e bellezza ei ragazzi riescono a riceverla”. Sono proprio i giovani che arrivano al concerto preparatissimi, non si trattengono e conoscono ogni brano a memoria. “I genitori hanno in casa i dischi di Battisti – osserva Mogol – e imparano da piccole queste canzoni. Quando andiamo a fare le serate cantano insieme ai papà e alle nonne, è un piacere. Tutti cantano e questa è una cosa salutare, l’ho scritto anche nel mio libro ‘La Rinascita’. Cantare insieme fa molto bene perché scarica endorfine. La gente si diverte e l’orchestra è davvero molto buona. Il messaggio che vogliamo osare ai giovani è di cantare, cantare insieme”. Lo spettacolo riserverà tante piccole sorprese: “Eseguiremo i grandi classici del sodalizio ma ci saranno anche dei pezzi un po’ meno conosciuti ma altrettanto belli che non hanno avuto la visibilità che meritavano» assicura Carroccia. A rendere ancora più speciale la tappa milanese sarà la presenza sul palco della Emozioni Orchestra, composta da 20 elementi diretti dal maestro Marco Cataldi, autore anche degli arrangiamenti. Nelle date di Catania e Palermo, invece, Gianmarco Carroccia e Mogol saranno accompagnati da una band composta da: Marco Cataldi (arrangiamenti e chitarre), Alessandro Patti (basso), Bruno D’ambrosio (batteria e percussioni), Dario Troisi (pianoforte e synth), Christian Vilona (sax, flauto e voci) e Michele Campo (violino).