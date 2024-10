Mogol e Gianmarco Carroccia a Ceraso con un omaggio a Battisti

CERASO (SALERNO) (ITALPRESS) – La magia della musica senza tempo di Lucio Battisti ha risuonato tra le vie di Ceraso, in provincia di Salerno, in una Piazza Municipio adibita per l’occasione a teatro all’aperto, dove migliaia di spettatori si sono riuniti per assistere al concerto “Emozioni”, con la partecipazione di Mogol e l’interpretazione di Gianmarco Carroccia. L’evento è stato patrocinato dal Comune di Ceraso e realizzato con il contributo del mecenate Filadelfio Cammarano, general manager di Led City, sponsor unico della serata.

Un pubblico delle grandi occasioni, accorso da tutta la regione e da diverse parti d’Italia, ha affollato il grazioso borgo cilentano fin dalle prime ore del giorno.

La presenza di Mogol, uno dei più grandi autori della musica italiana, ha regalato momenti indimenticabili, arricchendo la serata con aneddoti legati alla sua collaborazione con Lucio Battisti.

Gianmarco Carroccia ha saputo far rivivere il grande Lucio e ricreare le atmosfere senza tempo dei suoi brani, accompagnato da Marco Cataldi (arrangiamenti e chitarre), Alessandro Patti (basso), Bernardino Ponzani (batteria e percussioni), Dario Troisi (pianoforte e synth), Christian Vilona (sax, flauto e voci) e Michele Campo (violino).

Open act della cantautrice Ilaria Argiolas che ha aperto la serata con brani del proprio repertorio. A presentare l’evento la giornalista Grazia Serra; il coordinamento generale è stato gestito dal manager Sauro Moretti. La riuscita dell’evento è stata garantita dall’organismo di produzioni artistiche Cilento Music Festival con la regia di Lillo De Marco.

Ceraso (Salerno) – Nella foto di Sauro Moretti, da sinistra, Mogol, Ilaria Argiolas, Gianmarco Carroccia.

