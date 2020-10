Mokka inaugura l’Opel Vizor, il nuovo “volto” della casa tedesca

Con un look giovane, innovativo ed uno sguardo al futuro, arriverà nel mese di gennaio del 2021 in tutte le concessionarie italiane il nuovo Opel Mokka. Il Suv, presentato oggi alle porte di Milano, è infatti la prima vettura della casa tedesca a “indossare” l’Opel Vizor, una visiera protettiva che come un paio di occhiali da sole o un casco integrale, il nuovo volto di Opel, integrando perfettamente la griglia del veicolo, i fari a LED e il nuovo emblema del fulmine, l’Opel Blitz, in un unico elemento. All’esordio anche il rivoluzionario Opel Pure Panel, il posto di guida completamente digitale che ricorda una futuristica navicella spaziale più che una normale vettura da città. Tre le versioni di Mokka disponibili per il mercato italiano. La grande novità sarà quella 100% elettrica, con 100 kW (136 cv) con 260 Newton metro di coppia massima immediatamente disponibili dalla partenza. La velocità massima è limitata a 150 km/h per ottimizzare l’energia immagazzinata nella batteria da 50 kWh. La ricarica veloce a 100 kW DC per la ricarica dell’80% in 30 minuti è di serie. Opel Mokka-e ha un’autonomia puramente elettrica a batteria di fino a 324 chilometri.

I motori a benzina e diesel offrono potenze che vanno da 74 kW (100 cv) a 96 kW (130 cv). Un consumo moderato di carburante e prestazioni superiori sono caratteristiche di tutti i propulsori. Alta efficienza e prestazioni vivaci sono caratteristiche dei nuovi motori a benzina. Attrito interno e perdite sono ridotte al minimo. Anche il turbocompressore risponde immediatamente, con forte sviluppo di coppia a bassi giri. Il motore di ingresso è dotato di serie di un cambio manuale a sei marce. Con il motore più potente, i clienti possono scegliere tra un manuale a sei marce o un morbido cambio automatico a otto marce. I due motori a benzina sono affiancati da un vivace diesel da 1,5 litri con cambio manuale a sei marce, che produce 81 kW (110 cv). Il nuovo Opel Mokka colpisce per le proporzioni perfette e la precisione fin nei minimi dettagli. Piccoli sbalzi e postura larga sono tipici dell’aspetto audace e puro del compatto cinque posti da 4,15 metri e con un bagagliaio da prima della classe.

Diverse le tecnologie di serie, tra cui i fari Led adattivi, il freno di stazionamento elettrico e riconoscimento dei segnali stradali. Nuovo Mokka sarà in vendita a partire da 22.200 euro, prezzo chiavi in mano.

(ITALPRESS).