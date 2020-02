Molino del Clitunno main partner del Cultural 2020 di Parigi

Al Festival della Cultura Alimentare Italiana in programma a Parigi il 30 e 31 Maggio, l’eccellenza made in Italy dell’arte bianca sarà rappresentata dalle farine ORO PURO di Molino sul Clitunno e da Favio Gargiulo, Maestro dell’Accademia di Formazione dell’azienda di Trevi. Un grande traguardo per la nostra azienda, che è stata scelta come portavoce italiana di una filiera di qualità, nell’alveo di un’idea di corretta alimentazione e di una filosofia del benessere che comincia dalla materia prima e arriva al consumatore finale, attraverso una trasformazione consapevole e garantista di uno stile di vita sano e di un prodotto professionale di alta gamma. Nell’ambito del CULTURAL – ritenuto un palcoscenico autorevole e prestigioso nel promuovere un circolo virtuoso di eccellenza nell’alimentazione, nell’impegno a rispettare le biodiversità e nella tutela dell’ ambiente – Molino sul Clitunno sarà protagonista, a Parigi, di un laboratorio di pizzeria che vedrà alternarsi i migliori pizzaioli parigini e italiani nell’utilizzo delle farine ORO PURO, dando vita, insieme ad altri prodotti del patrimonio agroalimentare italiano, a capolavori di gusto, ricerca e tradizione, con un occhio sempre rivolto al futuro e alla salvaguardia delle risorse naturali del nostro pianeta. Da sempre, infatti, Molino sul Clitunno sostiene la causa ambientale, producendo energia pulita e investendo su packaging 100% riciclabile, in perfetta armonia con i principi fondanti della cultura alimentare italiana, sostenibile e promotrice di qualità, di cui il Festival si fa portavoce.