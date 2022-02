Molino Iaquone sceglie Attilio Albachiara come Brand Ambassador per la pizza napoletana. L’azienda frusinate punta sul patron del Trofeo Pulcinella per sviluppare ulteriormente i mercati esteri, in particolar modo Usa, Giappone, Dubai, Regno Unito e Germania.

Un binomio di qualità tra Attilio Albachiara, uno dei Maestri Pizzaioli più apprezzati per le sue competenze e per la sua riconoscibilità anche all’estero, ed il Molino Iaquone, brand conosciuto per l’elevata affidabilità e specifiche qualità delle proprie farine ottenute grazie

alla lunga tradizione accresciuta dall’intenso lavoro di ricerca&sviluppo dei processi naturali che avvengono nelle varie fasi dal grano, impasti, pizza finita che aiutano notevolmente nella selezione del grani, nella lavorazione degli stessi e nella miscelazione.

“Abbiamo individuato in Attilio Albachiara – afferma Silvano Iaquone, Responsabile Commerciale Italia – un riferimento importante per promuovere le nostre farine su determinati mercati esteri. La competenza professionale di un Maestro Pizzaiolo come Albachiara si sposa in modo ideale con le nostre farine per Pizza Napoletana ottenute da grani che selezioniamo secondo le caratteristiche naturali necessarie, con certificazione riguardanti residui chimici, caratterizzate da uno specifico bilanciamento delle capacità di

fermentazione e maturazione naturali fondamentali per ottenere una pizza leggera, digeribile e salutare come nella gamma ‘Macina d’altri Tempi’ che comprende 7 farine e preparati dove utilizziamo solo grani Italiani che maciniamo a pietra antica.

“Con le nostre farine – aggiunge Dario Di Norscia, Export Marketing Manager di Molino Iaquone – siamo presenti in diverse parti del mondo, ma con Attilio Albachiara stiamo già lavorando per mettere a punto un calendario di iniziative e di incontri con i pizza chef di importanti pizzerie attive in diversi continenti. Abbiamo già individuato le prime città, in cui ci recheremo per promuovere le qualità delle nostre farine tra cui anche quelle biologiche. Con Attilio Albachiara sarà condotta una intensa attività tesa a far toccare con mano la qualità delle nostre farine e valorizzare ulteriormente il nostro brand. Attilio Albachiara va ad arricchire il progetto Molino Iaquone di ricerca&sviluppo PIQuDi (Pizza Italiana alta Qualità e Digeribilità) dove trova un ampio ventaglio di professionisti preparati e strutture dedicate a tal uopo. Nei quasi 3 decenni del progetto i risultati ci hanno insegnato quanto l’apporto dell’esperienza e know-how di tanti professionisti, soprattutto quando molto differenti tra di loro, porti al raggiungimento di traguardi importanti”.

“Sin dal primo momento – conclude Attilio Albachiara – vi è stata subito comunità di intenti con il Molino Iaquone. Svolgere il ruolo di Brand Ambassador per la pizza napoletana, soprattutto per i mercati esteri, per me è un grande onore. Stiamo parlando di una realtà con oltre 70 anni di storia, che produce farine di grande qualità e ad alto contenuto proteico, grazie ad una certosina selezione dei migliori grani italiani e ad una produzione attenta ad ogni minimo dettaglio. Profonderò il massimo sforzo per ricambiare la fiducia

che l’azienda ha riposto in me, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente alcuni mercati esteri molto attenti alle farine di qualità come Usa, Giappone, Dubai, Regno Unito e Germania”.