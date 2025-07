Mollicone a Giffoni: “I ragazzi protagonisti del futuro, il Parlamento sarà la casa del dialogo”

“Vedere le sale piene di bambini è la cosa più bella ed emozionante di Giffoni. I dati di Cinema Revolution ci dicono che gli spettatori dagli 8 ai 14 anni sono aumentati del 54% e questo è merito anche del Festival”. A dirlo è Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati oggi in visita a Giffoni Film Festival, nell’ultima giornata della 55esima edizione. “Lavorando nel mondo culturale i festival del cinema li ho visti tutti, mi mancava Giffoni. Penso che abbia molti punti di forza, in primis l’intuizione che rappresenta la sua unicità di un Festival dedicato ai ragazzi, dai 3 ai 30 anni. Corrisponde al mio anno di nascita, insieme festeggiamo l’anniversario. Mi colpisce vedere i bimbi in sala fin da piccoli”, ha aggiunto nel corso del suo incontro con i ragazzi della sezione Impact presso la Sala Verde della Giffoni Multimedia Valley. Al presidente Mollicone è stato consegnato il Premio Ercole, riproduzione di un ritrovamento archeologico nell’area ampia della Magna Grecia, ”per la sua dedizione al dialogo in un tempo che richiede visione”. Un confronto intenso con i giovani: dall’intelligenza artificiale ai temi più vicini ai ragazzi, dalla scuola all’università, in un momento decisivo per i ragazzi, quello della costruzione del futuro. “Questo spirito di Giffoni, che offre il protagonismo ai ragazzi è molto bello – esordisce il deputato – All’inizio della legislatura abbiamo avviato un’indagine conoscitiva come strumento della Commissione per uno studio approfondito su cultura, audiovisivi, danza, scuola, ricerca e anche stato sull’impatto dell’AI e digitalizzazione, che necessita di essere moderatamente attraverso la creatività umana. Abbiamo incontrato l’associazione di doppiatori che rischiano di scomparire. Va tutelata la loro categoria, stessa vale per gli scenografi”. “Nelle grandi produzioni – aggiunge – si sta cercando di sostituire con set virtuali le riprese in esterna. C’è la tentazione di sviluppare Ai per risparmiare i costi. Di contro associazioni di attori, doppiatori, effettisti che si sono mobilitati per difendere la creatività. Il Parlamento è entrato come arbitro per tutelare la creatività umana, senza essere luddisti digitali in opposizione alla tecnologia”. Necessità, quindi,di tutelare l’intelligenza umana, con l’approvazione in commissione del watermark per i prodotti sviluppati con Intelligenza Artificiale, divenuto poi indirizzo politico per l’intera Europa. Tante le domande dei Giffoner, anche su una scuola sottofinanziata in Italia rispetto agli standard europei, evidenziandone l’importanza come presidio educativo nella formazione di individui consapevoli. Mollicone replica citando i dati del Dossier Camera: “I fondi per la scuola sono stati incrementati del 9% del 2025, con un aumento di +4,6miliardi di euro. Migliorato anche il contratto di lavoro pubblico per i docenti, essenziale per una scuola che funziona. Altri interventi importanti, che si ricollegano anche al tema di Giffoni, che ha intuito che gli spettatori crescono da piccoli – continua il Presidente – Con il Piano Cinema per la scuola il Governo ha investito 20 milioni di euro Favorisce l’educazione degli studenti per renderli più consapevoli. Anche sulla formazione abbiamo avviato una riforma storica, ovvero ridurre gli anni degli Istituti It e inserito una formula innovativa 4+2, per integrare le scuole con il mondo delle aziende e delle arti creative. Evoluzioni anche nel mondo del libro e dell’editoria scolastica: “Difendo il libro e la parola scritta – spiega – ma anche in questo settore, a fronte dell’accelerazione tecnologica, ci siamo fatti promotori dello studio Indire con integrazione della didattica tradizionale e digitale. Nei laboratori delle scuole si potranno sperimentare libri virtuali, con un nuovo approccio all’insegnamento. Immaginiamo la storia rappresentata in modo virtuale. È una convergenza che anche Giffoni ha capito, con lo sviluppo dei videogiochi e la didattica tradizionale: è dimostrato che lo studio esperienziale aumenta il livello mnemonico. Non vuol dire abbandonare il tradizionale Significa leggere ad alta voce, riscrivere e integrare l’AI nel processo di sviluppo cognitivo dei ragazzi”.Ulteriori 60 milioni di euro della Legge sul Libro sono stati destinati a promuovere la filiera editoriale, con l’apertura ai giovani fino ai 34 anni, soprattutto delle aree del centro-sud, per aprire nuove librerie. Altro tema toccato dai ragazzi anche l’aumento del costo dei libri di testo scolastici: “Le nuove edizioni devono essere motivate, strutturate, non soltanto cambiare il sommario, o inserire un supporto in allegato, calibrare il mercato che ha un impatto sulle famiglie”. Il presidente Mollicone invita, inoltre, ad una lettura critica della realtà, e dell’infosfera a volte polarizzata, consigliando loro di seguire il sito della Camera per seguire i lavori della commissione: “Andare alla fonte, per osservare l’attività istituzionale, come l’approvazione della prima legge europea su antipirateria digitale, che riguarda parte sport, cinema in sala ed editoria. Cerca l’opportunità di capire come il Parlamento incide sulle vostre vite – continua Federico Mollicone – Finora molti ragazzi non capivano che vedere un film o una partita piratata è un reato che mette a rischio 10mila posti di lavoro”. Parla, infine, di università, di diritto allo studio e di dignità dei percorsi contro la precarietà. Infine, l’annuncio, dal palco di Giffoni, di una risoluzione che partirà dal prossimo autunno. “Daremo voce a tutti gli studenti – afferma il Presidente della Commissione Cultura – per accogliere il confronto e far diventare il Parlamento il vero luogo del dialogo”.