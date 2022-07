Molta politica in crisi per astinenza da potere

Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 5 giugno all’interno della rubrica Spigolature

di Ermanno Corsi

Da quello dei nostri giorni, a quanto accadrà nei prossimi: sfiducia crescente nei partiti e già oggi astensionismo record (su 10 elettori, 4 disertano le urne e restano imperturbati a casa). Nevrotiche fibrillazioni, retropensieri irragionevoli, rancori a lungo sopiti che imboccano la strada del ricatto parlamentare, ultimatum vari che pretenderebbero di sbarrare la strada al Governo. Due sedi (Quirinale e Palazzo Chigi) che debbono mantenere calma e freddezza di comportamenti (anche se Totò non ha mai mancato di ricordare che “ogni limite ha la sua pazienza” …). Si cerca di capire perché la temperatura solare (in alcune città è oltre i 40 gradi) brucia meno di quella di talune sedi partitiche: Campo Marzio a Roma per i pentastellati, via Bellerio a Milano per i leghisti. Di sedi così arroventate Napoli e Campania appaiono del tutto prive (un bene, un male?).

UN DEMONE A PIEDE LIBERO. Rotti i freni inibitori, qualche lider esternalizza fin troppo la somatizzata, “insostenibile” lontananza dalle stanze dei bottoni: là dove “si puote ciò che si vuole”, direbbe Dante (lottizzazione di incarichi e prebende, spartizioni ad alto e basso livello, nomine negli Enti pubblici dove lo Stato viene selvaggiamente privatizzato, accumulo di favori e privilegi, inverecondo protagonismo a tutto spiano). Del resto, non diceva Andreotti che il potere logora chi non c’è l’ha? Niente di nuovo sotto il sole, si potrebbe allora dire, visto che la precarietà politico-governativa è stata quasi sempre di casa nel nostro Paese. Basta ricordare che, dall’avvento della Repubblica, sono passati per Palazzo Chigi ben 27 premier (l’ultimo meridionale è stato Ciriaco De Mita dal 1988 all’anno successivo, deceduto nel maggio scorso). Il 28esimo è Mario Draghi, chiamato da Mattarella per tirare il Paese fuori dalle secche, in cui si era arenato, con una nuova edizione della solidarietà nazionale.

REAZIONE RANCOROSA. Scalzato da Matteo Renzi col solito “vai avanti sereno” (frase che continua a martellargli la testa), ”l’avvocato del popolo” non ha gradito (anzi l’ha vissuto come sgarbo personale) che a succedergli venisse chiamato, dal Quirinale, un vero tecnico: quel “super Mario” che aveva garantito la stabilità finanziaria dell’Europa in tempi di “tempesta perfetta”. Ma Conte non considerava che, in 3 anni, s’era alleato con la Lega salviniana e poi con i dem lettiani. Nel lessico della tradizione politica italiana era trasformismo. Davanti alle acute emergenze internazionali, occorreva un premier autorevole e super partes. Da un po’ di tempo – per recuperare spazio sulla teatrante scena politica e credito fra i 5Stelle (lo steso Grillo lo aveva definito privo di visione ideale e capacità manageriale) – Conte punta i piedi: no armi di lunga gittata all’Ucraina, niente termovalorizzatore a Roma, guai a chi tocca il reddito di cittadinanza.

DIROMPENTE MIMMO DE MASI. E’ il sociologo che, con l’intervista al Fatto quotidiano dà fuoco (involontariamente?) alle polveri contiane. Molisano di Rotello, preside di Scienze della Comunicazione alla Sapienza di Roma, rivela semplicemente che, avendolo sentito dire da Grillo stesso, Draghi aveva chiesto all’Elevato fondatore dei grillini, di rimuovere Conte dal vertice del Movimento. Apriti cielo anche se tutto si riduce a una tempesta in un bicchiere d’acqua viste le smentite che ne sono seguite. Il traballante lider continua a gridare vendetta, tremenda vendetta e minaccia di uscire dal Governo. Sconcertato lo stesso De Masi (“la vicenda politica ha preso una piega da cortile”). Conte ora ritiene Draghi responsabile anche, se non artefice, della scissione con cui Di Maio s’è portato via oltre 60 fra deputati e senatori. Sondaggi del gradimento: Draghi al 59 per cento, Conte al 31.

SVILUPPI E INTERROGATIVI. Conte oscilla tra via dal Governo e appoggio esterno. In ogni caso Dario Franceschini, ministro interprete del Letta-pensiero, avverte che se ci sarà rottura, niente alleanza alle prossime elezioni (regionali in Sicilia e Lombardia, politiche nella primavera 2023). Ma ora occhi su Beppe Grillo: lontano dalle scene dal 2019, sembra deciso a ritornarvi. L’ultima sua rappresentazione si chiamava “Insomnia”. La nuova che nome avrà?