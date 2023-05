“Il Governo continua ad investire in sicurezza”. Lo ha detto il sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, a margine di un protocollo d’intesa firmato in Prefettura a Milano per la realizzazione delle strutture operative di livello del Gruppo Carabinieri di Rho e della Compagnia della Guardia di Finanza presso il distretto dell’innovazione Mind.

xm4/vbo/gsl