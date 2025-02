Molti capi di Stato sembrano impegnati nel gioco dei quattro cantoni, non a cercare di por fine alle guerre

Diventa di giorno in giorno più arduo il tentativo di comprendere quale sia il vero motivo per cui i cieli, in buona parte quelli a est del mondo, negli ultimi giorni siano più che mai affollati di aerei presidenziali, tra cui l’Air Force One.

Ci sarebbe da fare una liaison – si è giocato soprattutto a Parigi… – con il film di tanti anni fa intitolato Grand Hotel, il cui sottotilo era Gente che va, gente che viene. Tanto sono le trasferte che stanno impegnando quei n°1 della propria nazione. La prima impressione che si riceve, subito dopo aver commentato i vari sprechi (tempo, denaro, attenzione che sarebbe potuta essere dedicata a altro etc) è che ognuno di quei Grandi ponga in seconda battuta il problema- a questa mano l’Ucraina, a un’ altra, con molta probabilità, Israele e annessi e connessi -quando lo scopo principale è quello di guadagnare, per sé e per il suo paese, un posto al sole, più precisamente un upgrading nella graduatoria per importanza nell’ accezione più ampia del termine. Intanto a nord est della UE si continua a morire come se nulla fosse e a assistere a una distruzione sistematica e a alzo zero dell’intero patrimonio di quello Stato, l’ Ucraina. Nella Roma che fu, un comportamento del genere di quello russo era definito come la messa “a ferro e fuoco”, ferro ignique. Era il sistema adoperato per portare a termine presto una conquista. Intanto, non proprio sussurrato, è arrivata novella all’ attenzione del mondo che Trump, in cambio dell’aiuto militare degli USA alla causa ucraina, avrebbe chiesto a Zelensky di poter mettere le mani sulle “terre rare”, presenti in rilevante quantità nel suo paese. Ancora una volta si ha la conferma che le relazioni tra stati, come del resto tra le persone, sia buone che cattive, hanno alla base soprattutto motivi di interesse. Che poi quasi sempre nel corso di una visita, anche non ufficiale, l’ospite ribadisca al padrone di casa quanto solidi siano i rapporti tra i paesi che entrambi rappresentano, primo sia quello di amicizia, quando fino a pochi giorni prima se le erano suonate di santa ragione. È bene non lasciarsi trarre in inganno, perché ciò fa parte della coreografia di quel tipo di farse e di altre simili. Fa male ricordarlo, eppure si deve fare, che l’invasione dell’Ucraina per mano russa è iniziata all’incirca tre anni fa e fin’ ora non si è visto alcun gesto proveniente dal Cremlino che potesse lasciare intravedere intenti realistici e concreti di togliere l’assedio a quel paese. Ulteriore conferma che a tirare le fila dei rapporti tra gli stati, in primis quelli economici, sia la convenienza è possibile intravedere nelle quantità di prodotti della terra, in ogni modo di tipo alimentare, che da Kyev prendono la strada che porta a Mosca. I globetrotter della politica in questa settimana concluderanno il loro tour de force e si potrà prendere atto dei risultati ottenuti. Se sono rose fioriranno, del resto la stagione primaverile in occidente sta marciando a passo veloce. Intanto i comuni mortali non possono fare altro che attendere: con una buona dose di fiducia. Tanto non costa niente.