Molto più di un semplice piatto

di Nico Dente Gattola

La pizza è molto più di una pietanza : è qualcosa che concorre a definire l’identità napoletana, questo il lascito di un pomeriggio davvero ben riuscito e interessante, in cui è stato presentato il volume a cura di Luciano Pignataro “ Le pizzerie storiche di Napoli.-Viaggio nell’anima della città” che ne ha discusso con Alfonso Sarno, dopo i saluti di Barbara Ricco .

Evento di apertura del nuovo anno per la rassegna “ Napoli città del dialogo e della mediazione del Mediterraneo” organizzato come sempre dalla fondazione Guida e dall’infaticabile Biancamaria Sparano che ha introdotto l’autore.

In apparenza dal punto di vista commerciale può sembrare quanto meno azzardato dedicare un volume alla pizza, ma in realtà è l’esatto opposto poiché il prodotto libro per continuare ad esistere deve essere accattivante ed originale e il libro va in questa direzione , tanto è vero che il lettore sta apprezzando l’ultima fatica di Pignataro.

Opera assolutamente originale, in cui undici giornalisti raccontano 23 pizzerie storiche napoletane , dando luogo ognuno ad una sorta di racconto o meglio narrazione dei locali selezionati al punto che per Alfonso Sarno il prodotto finale può essere definito un piccolo romanzo storico o meglio che si legge come tale, visto il tono accattivante e coinvolgente ed è questa la prima originalità che salta all’occhio.

Tutti sarebbero stati infatti in grado di scrivere una semplice recensione ma così non avremmo compreso l’anima ed il cuore di un mestiere , il pizzaiolo che sia pure legato ai valori del passato è proiettato verso il futuro: basti pensare che sempre un maggior numero di donne si sta affacciando ad un lavoro un tempo appannaggio esclusivo degli uomini.

Un processo rileva l’autore cominciato nell’immediato dopoguerra in cui le donne assumono un ruolo in una Napoli distrutta dai bombardamenti e smentiscono tanti luoghi comuni anche nel mondo della pizza, con un trend che porterà almeno in questo settore ad una parità di genere non solo a parole e che non mostra differenze tra Nord e Sud.

In ogni caso sottolinea si tratta di personaggi che hanno saputo innovare un settore , senza stravolgere la tradizione , di figli e figlie d’arte che hanno dato nuova dignità alla pizza , un tempo snobbata dalle guide gastronomiche mentre oggi quello delle pizzerie è considerato come un settore meritevole dell’attenzione.

Fino a qualche anno fa infatti la nostra pietanza preferita era considerata come un prodotto etnico, un fenomeno tutto napoletano , in poche parole un piatto povero, laddove oggi ha conquistato anche il mondo della critica ed ha una dimensione globale .

Una vera e propria passione quella di tanti pizzaioli, in buona parte giovani che profondono tutto il loro impegno e che ormai sono dei veri e propri imprenditori, con ricadute su tutto il territorio cittadino e con un riscontro che va oltre il mero conto economico ; insomma parliamo di un settore che ha una sua dignità .

Difatti il libro vuole essere anche una testimonianza del lungo percorso fatto dalla pizza ,oggi assunta anche al rango di pietanza gourmet , raccontare come di una pietanza che vive il presente sapendo adattarsi alla realtà dei giorni nostri e ai gusti che cambiano; non a caso sottolinea l’autore parliamo di un prodotto che più di ogni altro è in grado di raccontare la città che cambia.

Un libro da leggere anche per le curiosità e gli aneddoti contenuti perché consente di comprendere la vera essenza della città e che si fa apprezzare poiché dimostra con i fatti come tradizione ed evoluzione possano convivere e di come questo connubio possa dare frutti interessanti anche a Napoli.

Al termine dell’incontro la certezza di andare a leggere un volume non banale ma soprattutto un omaggio vero e sincero alla nostra città.