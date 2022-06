Momento della pietà popolare, domenica la processione e la celebrazione eucaristica in piazza Mercato

Il direttore dell’Ufficio Confraternite don Giuseppe Tufo e il vescovo ausiliare di Napoli, monsignor Gaetano Castello, hanno promosso per domenica a partire dalle 17,30 il raduno “Con… fratelli tutti” che partirà dalla Chiesa cattedrale del capoluogo campano per concludersi con la processione in piazza Mercato. Alle 19 solenne celebrazione eucaristica di S.E. monsignor Gaetano Castello. Alle 20,30 il concerto del maestro Carlo Morelli. A contribuire all’organizzazione anche l’Ucsi Campania con il socio Gianfranco Wurzburger.