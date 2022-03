Monaco, col periodico “Le Cahier de Galileo” un ponte con l’Italia

Maria Elena Capitanio è nata e cresciuta a Milano ma dal 2020 vive nel Principato di Monaco, dove nell’aprile del 2021 ha fondato il trimestrale Le Cahier de Galileo. “L’idea è stata quella di portare fuori confine un progetto dal cuore tricolore: ho fatto per 12 anni la giornalista politico-parlamentare e ho scritto anche di economia, il desiderio era di aprirmi e far conoscere tutto quello che ho imparato nel mio paese e che fuori è molto apprezzato”, ha affermato a 9colonne. Le Cahier de Galileo è nato nel Principato di Monaco ma è distribuito anche in Francia, è scritto in due lingue, francese e italiano, e si rivolge in particolare al pubblico di italiani all’estero – nell’area geodiplomatica del Mediterraneo – e ai francesi che per motivi soprattutto professionali vivono tra i due Paesi. Si tratta di “un esperimento-ponte molto interessante”, ha spiegato Capitanio soffermandosi anche sulla comunità italiana a Montecarlo, “molto radicata, che sa abitare il Principato facendosi vedere e sentire, che promuove la cultura italiana e i valori del nostro paese, invidiati in tutto il mondo”. Anche a Montecarlo è stato da poco rinnovato il Comites, il Comitato degli italiani all’estero: “Un organismo molto importante – ha sottolineato la giovane editrice – un collante e uno strumento per far sentire le nostre istanze e quindi stimolare le istituzioni del Principato ad accorgersi di noi”. Anche i rapporti con la rete diplomatica “sono ottimi: tutta la rete delle ambasciate italiane all’estero funziona benissimo, abbiamo la migliore diplomazia del mondo, mi sono sentita molto sostenuta e ascoltata”. Per quanto riguarda la posizione di Montecarlo sul conflitto in Ucraina, “sono orgogliosa che il Principato di Monaco sia uscito dalla neutralità per prendere una posizione contro questa guerra ingiusta”, ha concluso Capitanio.

