Mondadori, bilancio record: sorridono gli azionisti

Il consiglio di amministrazione di Mondadori approva il progetto di bilancio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Secondo l’a.d. Antonio Porro “si è concretizzato il miglior risultato degli ultimi 10 anni e in una posizione finanziaria netta tornata, dopo oltre 15 anni, positiva”. Agli azionisti un dividendo di 0,085 euro per ciascuna azione ordinaria per un totale di 22,1 milioni.

I principali dati

Ricavi netti a 807,3 milioni di euro, in aumento dell’8,5% rispetto al 2020

EBITDA adjusted a 105,7 milioni di euro (più 7,7 milioni di euro rispetto al 2020)

Risultato netto di gruppo a 44,2 milioni di euro (rispetto ai 4,5 milioni di euro del 2020)

Cash flow ordinario a 68,2 milioni di euro (51,2 milioni di euro del 2020)

Free cash flow pari a 52,1 milioni di euro (40,7 milioni di euro del 2020)

Posizione finanziaria netta ante IFRS16 positiva per 37,4 milioni di euro