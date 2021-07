Mondadori, da lunedì nuovo hub Mooks a Napoli

Blues, jazz, soul, rock, fusion, disco, punk, new wave, ultime uscite, classici senza tempo e rarità dai mercati nazionali e internazionali disponibili su cd, dischi e vinili, titoli del cinema italiano e straniero, e ancora giochi ed eventi: sono le offerte a Napoli del nuovo hub del Mondadori bookstore targato Mooks che aprirà le porte al pubblico lunedì prossimo, 19 luglio. A circa un anno dalla nuova apertura in via Luca Giordano, la libreria vomerese, presente nel quartiere dal 2015, inaugura, sottolinea una nota, “un nuovo piano dello store dedicato all’entertainment nelle sue varie forme: la musica, il cinema, il gioco, l’arte, gli eventi”. Il libro, si rileva, sarà presente anche in questo piano ma in una veste diversa per “accontentare anche le esigenze dei lettori che amano quelli che hanno già ‘viaggiato’ in altre anime: dai romanzi ai classici della letteratura, dai gialli ai racconti storici, dalle biografie alle raccolte di poesie, tanti libri usati di ogni genere”. L’ultima sezione dell’hub sarà dedicata allo spazio forum per le mostre d’arte e fotografia, gli incontri letterari e musicali e gli appuntamenti dei gruppi di lettura. L’apertura del nuovo spazio segnerà quindi anche la ripresa degli eventi in presenza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza.