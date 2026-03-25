Mondadori presenta offerta per acquisire l’editoria scolastica di Hoepli

Milano, 25 mar. (askanews) – Mondadori ha presentato un’offerta per l’acquisizione del ramo d’azienda relativo all’editoria scolastica di Hoepli. L’annuncio arriva a due settimane dalla decisione dell’assemblea della storica casa editrice milanese di mettere in liquidazione la società “all’esito di una sofferta e approfondita riflessione sulla situazione complessiva della società”.

Oggi la notizia del gruppo di Segrate che ha presentato “al liquidatore, nominato lo scorso 10 marzo dall’assemblea dei soci di Hoepli, un’offerta per l’acquisizione del ramo d’azienda relativo all’editoria scolastica della storica casa editrice italiana”. Eventuali ulteriori sviluppi, fanno sapere da Mondadori, saranno oggetto di comunicazione al mercato.