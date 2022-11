Mondiali 2022, Belgio-Canada 1-0

(Adnkronos) – Il Belgio batte il Canada 1-0 nel match valido per la prima giornata del Gruppo F dei Mondiali di Qatar 2022. Vittoria che non riflette le prestazioni delle due squadre, con il Canada più padrone della palla ma tra sfortuna e sbagli non finalizza. Al Belgio, autore di una gara accorta e con pochi squilli, basta una ripartenza: lancio di 40 metri verso Batshuayi che al 44′ azzecca il sinistro di controbalzo: 1-0. Il Canada può recriminare sui propri errori e sulle decisioni discutibili dell’arbitro Sikazwe. Il Var assegna in apertura un rigore ai nordamericani per un evidente fallo di mano di Carrasco, dal dischetto Davies si fa ipnotizzare da Courtois. Ci sarebbero altri 2 rigori per il Canada, ma l’accoppiata arbitro-Var non sanziona nulla. La ripresa è bloccata, succede poco o nulla: il Belgio controlla, il Canada si spegne.