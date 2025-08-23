Mondiali di Rio: Sofia Raffaeli ancora sul podio, è bronzo nell’All Around

Il podio mondiale sorride ancora a Sofia Raffaeli che, ai Mondiali di Ginnastica Ritmica in corso a Rio de Janeiro, conquista una meritata medaglia di bronzo nel concorso All Around individuale, replicando il terzo posto ottenuto ai Giochi di Parigi 2024. Un risultato costruito attrezzo dopo attrezzo, con lucidità, tecnica e presenza scenica. L’azzurra ha chiuso con un punteggio totale di 117.950, migliorando sensibilmente la prestazione delle qualificazioni, dove era quarta. Il suo programma è stato solido e coinvolgente: Cerchio: 30.550 Palla: 29.100 Clavette: 29.000 Nastro: 29.300. La corsa all’oro, come da pronostico, non ha avuto storia: Darja Varfolomeev, campionessa olimpica e del mondo in carica, ha dominato dall’inizio alla fine, chiudendo con un punteggio stratosferico di 121.900. Argento per la bulgara Stiliana Nikolova, capace di difendere il secondo posto dall’assalto di Raffaeli e dell’ucraina Onofriichuk. Più complicata la gara di Tara Dragas, frenata da due errori pesanti alle clavette nella terza rotazione. La diciottenne friulana ha chiuso tredicesima, totalizzando 109.800 punti con questi parziali: Cerchio: 27.850 Palla: 28.250 Clavette: 25.700 Nastro: 28.000. Finali per attrezzo, in programma domenica, rappresentano il prossimo obiettivo per l’Italia.