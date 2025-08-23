Mondiali di volley, Italia attesa da Cuba: azzurre a caccia del bis dopo il debutto vincente

Entra nel vivo la prima fase dei Campionati del mondo femminile di pallavolo in svolgimento in Thailandia. Dopo il netto successo all’esordio sulla Slovacchia per 3-0, l’Italia si prepara per affrontare Cuba nella sfida valida per la seconda giornata della Pool B. Domani alle ore 12 italiane (in diretta su Rai 2 e Dazn), le azzurre torneranno in campo a Phuket per il match con le caraibiche a loro volta ridotte dalla sconfitta alla prima per mano del Belgio. Oggi giornata di intenso allenamento tecnico e fisico per capitan Danesi e compagne che domani contro Cuba proveranno a compiere un passo deciso verso gli ottavi di finale. A presentare il match con Cuba è l’azzurra Stella Nervini pronta per questa nuova sfida dopo il positivo esordio assoluto in un Mondiale con la Slovacchia. “Cerchiamo di pensare partita per partita- ha dichiarato la schiacciatrice classe 2003- e diciamo che la prima è servita per rompere il ghiaccio, soprattutto per me che ero alla prima assoluta. Credo che con la Slovacchia siamo riuscite a fare una prestazione solida e che sia andato tutto come doveva andare anche se, chiaramente, ci sono sempre cose da limare e migliorare. Oggi pensiamo a Cuba e ci prepariamo nel migliore dei modi per la seconda sfida qui a Phuket. Tornando a ieri, devo dire che il momento dell’inno è stato bello intenso ed emozionante, è un momento in cui ci si lascia andare un po’ di più all’emotività. Poi però grazie alle mie compagne di squadra, che reputo le giocatrici più forti al mondo, mi sono calata nel match in maniera piuttosto veloce primo set in cui la Slovacchia ha difeso alla grande e giocato alla morte come capita spesso contro di noi. Siamo rimasti lucidi evitando di innervosirci un approccio da usare anche contro Cuba. È un po’ un’incognita, squadra fisica e che sicuramente saprà metterci in difficoltà. Dovremo essere concentrati e seguire il nostro staff per portare a casa anche questo match”.