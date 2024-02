Mondiali Downhill Skateboarding: Italia d’oro nelle Filippine

Titolo mondiale di Stefano Barbizzi

Tagaytay (Filippine), 27 feb. (askanews) – Definire il Downhill Skateboarding uno sport adrenalinico ed estremo è quasi riduttivo e in questa disciplina ancora poco conosciuta, gli azzurri primeggiano. La Nazionale italiana festeggia il titolo mondiale di Stefano Barbizzi, conquistato al Downhill Skateboarding World Championship di Tagaytay, nelle Filippine. Dopo più 10 anni di impegno e perseveranza, con 3 campionati italiani vinti e molte partecipazioni a gare internazionali, l’atleta di Limbiate in Brianza è salito sul gradino più alto del podio, portando l’Italia a vincere per la prima volta un mondiale World Skate.Sui 2.300 metri serpeggianti del tracciato tropicale di Tagaytay, lo skater azzurro ha sfoderato una prestazione straordinaria, chiusa davanti agli atleti di Spagna e Francia, sfrecciando a oltre 80 chilometri all’ora.”È incredibile, non riesco ancora a crederci, dopo tutti questi anni vincere è stato incredibile e non riesco ancora a crederci”.Un successo per gli azzurri che ora guardano con fiducia ai World Skate Games 2024 di settembre, sul tracciato di casa, a Tortoreto in Abruzzo.”Sono super orgoglioso di andare ai World skate games che saranno in Italia, con il titolo in mano, non so spiegare quanto sono orgoglioso di questa cosa”.