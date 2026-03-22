Mondiali indoor, Larissa Iapichino argento nel salto in lungo

Roma, 22 mar. (askanews) – Larissa Iapichino conquista la medaglia d’argento nel salto in lungo ai Mondiali indoor 2026, al termine di una gara in rimonta ma segnata da errori all’asse di battuta. L’azzurra chiude con 6,87 metri, alle spalle della portoghese Agate De Sousa che si impone con 6,92.
La toscana, figlia di Fiona May e allenata dal padre Gianni, dopo un avvio incerto (6,49 e 6,69) cresce fino al 6,84 del quinto salto che le vale momentaneamente il primato. Decisiva però la replica di De Sousa, mentre l’italiana paga centimetri preziosi lasciati allo stacco nei tentativi chiave.
Completa il podio la colombiana Natalia Linares con 6,80, davanti alla svedese Khaddi Sagnia (6,78) e alla giamaicana Nia Robinson (6,75). Per Iapichino si tratta del primo podio iridato indoor in carriera.