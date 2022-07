Mondiali pallanuoto, finale Spagna-Italia 15-14: Settebello d’argento

(Adnkronos) – La Spagna batte l’Italia per 15-14 dopo i rigori nella finale dei Mondiali 2022 di pallanuoto a Budapest. Gli azzurri devono accontentarsi della medaglia d’argento, mentre gli iberici conquistano l’oro a 21 anni di distanza dall’ultimo trionfo. Il Settebello si arrende al termine di un match spettacolare, raddrizzato con una splendida rimonta. Sotto 3-6 all’intervallo, la Nazionale del ct Campagna torna in corsa nel terzo periodo (3-2) e corona la rincorsa nell’ultima frazione (3-1). Per assegnare il titolo iridato, servono i rigori e l’Italia si arrende con l’errore di Cannella.