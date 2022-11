Mondiali Qatar 2022, incidenti a Bruxelles dopo la vittoria del Marocco

(Adnkronos) – Incidenti nel centro di Bruxelles dopo la vittoria del Marocco, per 2-0 contro il Belgio ai mondiali di calcio del Qatar. Centinaia di tifosi dei ‘Leoni dell’Atlante’ si sono dati appuntamento in strada per seguire la partita e poi festeggiare. Auto sono state ribaltate mentre la polizia viene dispiegata, rende noto l’emittente Bfmtv.

La polizia ha aperto gli idranti contro i tifosi del Marocco. Un centinaio di agenti sono intervenuti per rispondere ai disordini innescati già prima della fine della partita di calcio. “La polizia ha già iniziato a rispondere con la forza. Invito tutti i tifosi a non venire in centro”, ha scritto il sindaco di Bruxelles, Philippe Close. A Rabat invece a dominare è stata la gioia.

“Devastazione per le strade di Bruxelles dopo la vittoria del Marocco contro il Belgio nella partita dei mondiali di calcio. Un conto è festeggiare, un altro è violentare interi quartieri”, scrive su Twitter il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, aggiungendo che “in Europa ci dobbiamo interrogare: alcuni importanti pezzi di città sono totalmente fuori controllo, soprattutto a causa di una gestione dell’immigrazione e di un’integrazione evidentemente fallimentari”.