MILANO (ITALPRESS) – “Parlare troppo in questi momenti non è mai una cosa positiva, non è andata come me l’aspettavo, ho poco da recriminare a livello di scherma, ma se l’avessi espressa meglio adesso sarei da un’altra parte”. Lo ha dichiarato Chiara Mormile, sciabolatrice azzurra eliminata ai trentaduesimi di finale dalla giapponese Risa Takashima durante la prova individuale femminile nei mondiali in corso a Milano.

