Mondo della Tv in lutto: addio a Mario Savino, storico volto di “Tutto il calcio patuto per patuto”

Grave lutto per il mondo dello spettacolo in Campania: si è spento infatti Mario Savino, noto ai più per essere stato tra gli anni ’70 e ’80 il conduttore della popolare trasmissione “Tutto il calcio patuto per patuto”, quiz televisivo di Canale 21 dedicato alla storia del Calcio Napoli. Savino, che è stato anche organizzatore di importanti spettacoli e impresario di Gigi D’Alessio e Tullio De Piscopo, aveva 76 anni. A stroncarlo un male incurabile.

Tanti i messaggi di cordoglio. Toccante quello di Gino Rivieccio su Fb: “Con la scomparsa di Mario Savino se ne va una parte di me e di quell’irripetibile e glorioso Tutto il calcio patuto per patuto. Anzi aggiungo: senza Mario Savino e Renato Russo non avrei fatto quello che volevo e che sono riuscito a fare. Mi consola il fatto che ora caro Amico mio hai raggiunto Chicco, la cui atroce perdita ha segnato per sempre gli ultimi 25 anni della tua esistenza. Ora “Casa Traversa” ti manda un bacio e ti ringrazia per quello che hai fatto per lui. E piange”.