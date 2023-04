Mondo dello sport in lutto per la prematura scomparsa di Riccardo Biagini, 56 anni, ex ciclista dilettante, Morto a causa di un incidente domestico. Biagini è deceduto sabato sera dopo essere caduto dalla terrazza di casa sua, a Casalguidi (Pistoia). La procura ha disposto l’autopsia. Nella sua carriera, iniziata nel 1988 ha collezionato una decina di primi posti (G.P. Vivaisti Cenaiesi e Coppa Giulio Burci nel 1988, G.P. Calzifici e Calzaturifici Stabbiesi nel 1989, G.P. Ezio Del Rosso e G.P. Chianti Colline d’Elsa nel 1993, Giro delle Due Provincie – Marciana di Cascina e Coppa Giulio Burci nel 1994). Ha esordito con la G.S. Magniflex – Centroscarpa nel 1986 ed ha concluso la carriera nel 1994 nel G.S. Grassi – Filati Alessandra. “Serravalle, gli amici e lo sport – scrive il sindaco di Serravalle Pistoiese, Piero Lunardi – piangono per la prematura scomparsa di Riccardo Biagini, il burbero dal grande cuore”.