Mondo Prezioso, al via la preview al Tarì

Mondo Prezioso Preview: dal 9 al 12 marzo il Tarì è pronto ad ospitare insieme gioielleria classica e gioielleria fashion, dando vita all’appuntamento più Easy del mondo orafo italiano.

Al centro del primo evento business dell’anno al Tarì c’è il gioiello, in tutte le sue interpretazioni più contemporanee, rappresentato dalla nuova, incisiva immagine che segue l’intera campagna di comunicazione dell’evento.

L’appuntamento, giunto alla sua ottava edizione, quest’anno si rinnova per accogliere, a grande richiesta, insieme alle collezioni fashion come da sua tradizione, anche le principali aziende di gioielleria da sempre presenti agli eventi più importanti del Tarì.

Per tutti, il momento ideale per presentare le nuove collezioni, dedicate ai gioiellieri per le cerimonie di primavera.

Seguendo il trend degli ultimi anni, il Tarì segnala un nuovo Sold Out di espositori, che verranno ospitati nel nuovo layout della fiera, ancora più rispondente alle crescenti esigenze di spazi espositivi.

Il programma eventi

Lunedì 12 marzo, alle 12 appuntamento con il mondo della produzione e del dettaglio del gioiello per un importante scambio di esperienze e testimonianze sul tema del “Gioiello moda in gioielleria: una reale opportunità?” in collaborazione con Federpreziosi, Preziosa Magazine e Associazione Gioiello Moda Italia.

Sabato 9 e domenica 10 pomeriggio: musica e aperitivi per concludere come di consueto le giornate di business in un’atmosfera di relax.

Una formula vincente: la fiera continua sul web

Si conferma vincente la formula espositiva del Tarì: per questo motivo sono sempre più numerose le aziende che scelgono il Tarì per un’esperienza di fiera che non si esaurisce nei 4 tradizionali giorni di business.

Organizzazione leggera, assistenza al cliente garantita, più tempo da dedicare al business, e a fiera finita, il business continua.

Il Tarì è la città del gioiello, anche sul web. Una piattaforma di idee e servizi sempre aperta, al servizio delle aziende. Da tempo strumento quotidiano di informazione per migliaia di gioiellieri. Gli appuntamenti del mondo orafo, le aziende di tendenza, i servizi di assistenza del Centro, le promozioni e molto altro sul portale del Tarì www.tari.it.

Il Cliente al Centro

Tante promozioni differenziate per dettaglianti di tutta Italia. Ai collaudati pacchetti di ospitalità da sempre riservati ai clienti di Sicilia e Sardegna si aggiungono le nuove speciali opportunità per raggiungere il Tarì a bordo delle Frecce o di pullman riservati, sia dalle regioni del nord che da Puglia e Calabria. E per l’Europa molte agevolazioni dedicate a dettaglianti selezionati

Proseguono le Pillole di Formazione

Proseguono con grande successo gli appuntamenti con le pillole di formazione dedicate al web marketing. Il progetto è apprezzato da molti imprenditori e dettaglianti, che ogni settimana seguono gli approfondimenti con grande interesse. Utilità ed efficacia del web, social network, fidelizzazione dei clienti e vendite on line sono gli argomenti delle prossime giornate. Prossimo appuntamento mercoledì 7 marzo con il web advertising.