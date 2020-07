Mondoauto: A Napoli troppi veicoli euro 0. In distribuzione il periodico Aci diretto da Antonio Coppola

Migliora la qualità del parco circolante a Napoli, ma è ancora elevata l’incidenza dei veicoli Euro 0, quelli cioè non catalitici. E’ quanto emerge dall’ultimo numero di Mondoauto, l’house-organ dell’Aci Napoli diretto da Antonio Coppola, che fa il punto della situazione anche sullo stato di criticità del mercato automobilistico a seguito dell’emergenza Coronavirus.E proprio al Covid-19 è dedicato un ampio approfondimento con l’intervista al Presidente della Croce Rossa di Napoli, Paolo Monorchio, ed un servizio su come saranno l’estate e le vacanze in questo particolare momento storico.La conquista della Coppa Italia da parte del Napoli, il debutto del “Documento Unico” che sostituisce il Certificato di Proprietà e la Carta di Circolazione, l’intervista al Presidente della Commissione comunale di Mobilità Nino Simeone, un omaggio al filosofo Aldo Masullo recentemente scomparso, i 30 anni di Repubblica-Napoli ed altri servizi di informazione ed approfondimento completano la rivista in distribuzione gratuita presso la sede dell’Automobile Club Napoli, in piazzale Tecchio 49/d, e nelle rispettive Delegazioni.

Mondoauto è anche on line sul sito www.napoli.aci.it.

La copertina dell’ultimo numero di Mondoauto