Mondoauto, Aci: In provincia di Napoli oltre 35 mila targhe straniere

​​Sono oltre 53mila le targhe straniere annotate nel ​Reve, il Registro in cui vanno dichiarati i veicoli esteri utilizzati da residenti in Italia. Di questi, ben il 65,6%, pari a 35.087, circola nella provincia di Napoli. Complessivamente in Campania i veicoli registrati al ​Reve, gestito dal ​Pra dell’A​ci, sono 36.915 (il 69% del totale nazionale).​ Al cosiddetto fenomeno dell’esterovestizione dei veicoli è dedicato un ampio servizio di Mondoauto, la rivista dell’Automobile Club Napoli diretta da Antonio Coppola, che focalizza l’attenzione sul lavoro svolto sul tema dalla Commissione giuridica del sodalizio partenopeo, presieduta dal procuratore generale di Napoli Luigi Riello, le cui proposte conclusive sono state sottoposte al vaglio del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Al riguardo, il ​ministro ha assicurato la possibilità di far accedere anche le polizie municipali ai dati necessari del Ced-Sdi, il sistema informatico interforze.​