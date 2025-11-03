Moneta, disuguaglianze e ricerca: la Sie riunisce a Napoli 700 studiosi da tutto il mondo

66a Riunione Scientifica Annuale della Società Italiana di Economia tenutasi dal 23 al 25 ottobre all’Università di Napoli Parthenope, ha visto la partecipazione di 727 economisti di atenei, organizzazioni e istituti di ricerca – tra questi 90 stranieri – che in 155 sessioni hanno presentato i risultati di ricerche su un’ampia varietà di temi. In tre anni il numero di soci della Sie è passato da 950 a quasi 1300. Ladellatenutasi dal 23 al 25 ottobre all’Università di Napoli Parthenope, ha visto la partecipazione di 727 economistidi atenei, organizzazioni e istituti di ricerca – tra questi 90 stranieri – che in 155 sessioni hanno presentato i risultati di ricerche su un’ampia varietà di temi. In tre anni il numero di soci della Sie è passato da 950 a quasi 1300.

Le plenarie: moneta, disuguaglianze e sfide per l’Italia

Nelle sessioni plenarie Paul De Grauwe, della London School of Economics – uno dei maggiori esperti di economia europea – ha tenuto la conferenza principale su come la politica monetaria debba tener conto della diversità dei comportamenti economici. Aline Bütikofer, della Norwegian School of Economics, ha presentato i risultati sulle disparità nei redditi e nelle traiettorie professionali di uomini e donne.

L’economia italiana negli anni venti, con la presentazione della Ai problemi del Paese è stata dedicata la plenaria sucon la presentazione della collana di volumi SIE pubblicata da Carocci; ai primi tre volumi già pubblicati sui divari territoriali, il declino dell’industria italiana, il lavoro e i salari, si aggiungeranno a inizio 2026 quelli su economia italiana e transizione ecologica, dazi e commercio internazionale, regioni e spesa pubblica, economia di genere, università e ricerca in Italia.

Università e ricerca sotto esame

Ricerca e riforma dell’università ha visto la presentazione da parte di Giulio Perani, dell’Istat, dei dati sulla ricerca in Italia e un dibattito sugli attuali cambiamenti con l’ex Presidente CRUI Giavanna Iannantuoni e Annalisa Rosselli dell’Accademia dei Lincei. Su questi temi la Società Italiana di Economia ha pubblicato un documento dedicato in particolare al progetto di riforma dell’Anvur da parte del governo, pubblicato sul La sessione plenaria suha visto la presentazione da parte di Giulio Perani, dell’Istat, dei dati sulla ricerca in Italia e un dibattito sugli attuali cambiamenti con l’ex Presidente CRUI Giavanna Iannantuoni e Annalisa Rosselli dell’Accademia dei Lincei. Su questi temi la Società Italiana di Economia ha pubblicato un documento dedicato in particolare al progetto dida parte del governo, pubblicato sul sito di Scienza in Rete

Temi e contributi: dal lavoro all’intelligenza artificiale

Italian Economic Journal, pubblicata dalla SIE con Springer, che sta registrando una forte crescita. Nella conferenza sono state presentate ricerche su una grande varietà di temi. Il programma completo della conferenza e i paper presentati sono disponibili al seguente link: https://www.siecon.org/it/ eventi/66ma-rsa/programma- delle-sessioni . Gli argomenti vanno dal mercato del lavoro agli effetti economici dell’intelligenza artificiale, dalla finanza al commercio, dalla spesa militare alla sanità, dalle questioni di genere alle migrazioni, dalle tecnologie alla transizione verde. In sessioni particolari sono stati presentati i risultati di ricerca di Banca d’Italia e INPS e sono state ricordate le figure di Domenico Mario Nuti e di Ezio Tarantelli. Un appuntamento speciale ha riguardato i 10 anni di attività della rivista, pubblicata dalla SIE con Springer, che sta registrando una forte crescita.

Nuovi vertici per la Società Italiana di Economia

La conferenza di Napoli ha segnato anche il passaggio di consegne ai vertici della Società Italiana di Economia. Roberto Cellini dell’Università di Catania, è il nuovo presidente per il triennio 2025-2028. Succede a Mario Pianta della Scuola Normale Superiore. Alberto Russo, dell’Università Politecnica delle Marche, succede a Marco Cucculelli nel ruolo di segretario generale. I nuovi componenti del Consiglio di presidenza SIE sono Valeria Costantini e Simona Iammarino (vicepresidenti), Luigi Aldieri, Federico Boffa, Giuseppe Travaglini, Stefano Usai e Marco Vivarelli.