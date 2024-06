Moneta e promesse, Paolo Zannoni racconta sette storie di banchieri che hanno plasmato il mondo moderno

“Moneta e promesse. Sette storie di banchieri che hanno plasmato il mondo”: è il titolo del libro di Paolo Zannoni, banchiere internazionale, studioso, presidente di Prada e advisor internazionale per Goldman Sachs, che sarà presentato martedì 9 luglio nella sede della Fondazione Banco di Napoli in via dei Tribunali. Con l’autore ci saranno Orazio Abbamonte, presidente della Fondazione Banco di Napoli, e Marcello D’Aponte, presidente della Fondazione il Cartastorie.

Il volume, edito da Rizzoli, spiega il rapporto tra banche e Stati, ripercorrendone la storia in sette epoche storiche (tra cui quella del Regno di Napoli), mostrando come i regimi abbiano sempre collaborato con le banche per raggiungere i propri obiettivi.

Ecco come lo stesso autore spiega, nelle prime pagine del volume, le ragioni che lo hanno a mettere nero su bianco le riflessioni ispirate da oltre un trentennio nel quale, scrive Zannoni, “ho collaborato con Stati, imprese e individui per aiutarli a creare valore, a proteggere e far crescere il loro capitale”.

Dalla Pisa del XXI secolo all’Urss, passando per il Regno di Napoli

“…Moneta e banca mi interessano e in particolare mi incuriosisce il rapporto tra Stato, banche e politica, tra la creazione di valore e l’arte del possibile. Questo interesse è nato all’università, quando studiavo scienze politiche a Bologna, Firenze e Yale. Dopo Yale sono entrato nella Fiat, quella di Gianni Agnelli. Lavoravo direttamente per il presidente, «l’Av vocato». Per Fiat ho gestito la sede di Washington e di Mosca, da cui ho assistito al collasso dell’Unione Sovietica. Poi sono andato a Londra, da Goldman Sachs, dove ho gestito le attività italiane e poi anche quelle russe. Da Londra, da Milano e da Mosca. Dopo due decenni come partner sono ora international advisor di Goldman e presidente di Prada Holding.

Ho potuto osservare il funzionamento di banche, governi e aziende dall’interno. Moneta e promesse è, almeno in parte, un tentativo di dare un senso a queste esperienze, la mia Apologia pro vita sua. E, cosa più importante, è il mio contributo alla descrizione del complesso rapporto tra banche e Stati.

Sette capitoli, ciascuno dedicato a un diverso perio do storico – dalla Pisa del XII secolo fino alla Russia bolscevica – guardando ai rapporti tra banche e Stato. È un’esplorazione che mostra come regimi diversi – in periodi diversi e in culture diverse – abbiano tutti colla borato con le banche per raggiungere i propri obiettivi, e come questo abbia dato alle banche – in ogni Stato e in ogni tempo – una posizione privilegiata. Conoscere il contesto storico del ruolo delle banche nella società e nella politica offre una inconsueta chiave di lettura delle turbolenze nei sistemi bancari e finanziari di oggi.

Il racconto comincia nel XII secolo, a Pisa, e segue lo sviluppo dell’attività bancaria moderna in quell’epoca e in quella città, mostrando in che modo i debiti bancari siano diventati la moneta della Repubblica. Il vero protagonista di questo capitolo è il registro di una banca privata, la Compagnia di Parazone e Donato. Il registro mostra come la chiave dell’attività bancaria siano le promesse: quelle che i clienti fanno ai loro banchieri, e quelle che i banchieri fanno ai loro clienti.

Da Pisa ci spostiamo a Venezia, nel XVII secolo. Lì nasce il Banco Giro, un nuovo tipo di banca che crea moneta per le istituzioni dello Stato, moneta che attraverso la spesa pubblica circola nella Repubblica e viene spesa anche da cittadini e mercanti. Questo capitolo mostra come il Banco Giro trasformasse il debito fluttuante delle agenzie di Stato in potere d’acquisto per lo Stato, e come la moneta di banco – le promesse del Banco Giro – sia diventata la principale valuta della Repubblica veneziana.

Da Venezia a Londra: il terzo capitolo è dedicato ai pri mi passi della Banca d’Inghilterra, modello della maggior parte delle banche centrali moderne. Qui il protagonista è il tally, un legnetto che è stato il principale titolo di debito pubblico dell’Inghilterra per più di sei secoli. Il tally ha giocato un ruolo chiave nella nascita della Banca d’Inghilterra, nel 1694, e nei suoi primi anni di vita.

Ma le banche non sono nate solo per aiutare gli Stati e i mercanti. Un particolare tipo di banca è nato per soccorrere i poveri, almeno quelli meritevoli. Nel quarto capitolo si esplora come, nel Regno di Napoli, questo tipo di banca si sviluppò in un modo unico al mondo. Creò istituti capaci di aiutare, oltre ai poveri, qualsiasi regime politico abbia governato Napoli, dall’impero spagnolo all’Italia unita.

L’eroe del quinto capitolo è l’Ecu de Marc, l’antenato dell’euro, una valuta privata capace di circolare in tutta l’Europa premoderna e moderna. L’Ecu de Marc è sta to una valuta sovranazionale di sorprendente stabilità. Anch’esso debito bancario, promesse di una rete di ban chieri di cambio al servizio di mercanti e risparmiatori, ma anche di re, principi e imperatori spagnoli.

Il sesto capitolo schiera un cast hollywoodiano – Thomas Jefferson, Benjamin Franklin e Alexander Hamilton – e racconta come il Congresso continentale, organo di governo delle tredici colonie indipendenti e antenato del governo federale, si servì del debito bancario per combattere gli inglesi. E, così facendo, fece nascere la prima valuta nazionale fatta solo di debito bancario.

Infine, il settimo capitolo narra la storia meno cono sciuta: l’adozione della moneta bancaria da parte della Russia bolscevica negli anni Venti. Un esperimento veramente rivoluzionario, un cocktail di prassi bancarie capitalistiche e bolscevismo…”.