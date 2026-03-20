Monete nella palude: Fed e Bce evitano scossoni all’economia reale

In un tempo particolarmente agitato dai comportamenti più vari e accomunati da una serie molto lunga di atteggiamenti contraddittori, sono particolarmente aleatorie le azioni che vengono preparate da ciascuno stato sovrano e da enti con caratteristiche molto simili. Rimanendo con l’attenzione particolarmente viva sul Vecchio Continente, quindi anche sull’Inghilterra, nelle ultime ore si possono riscontrare i risultati di comportamenti coerenti, improntati oltreché da altri fattori, anche da dosi massicce di buon senso. Questi i fatti. L’altro giorno la Fed, tra le notizie strillate oltre l’Atlantico, ha dato le sue. Questa volta riguardavano il costo del denaro, più precisamente quello del dollaro. Jerome Powell, presidente di quella particolare istituzione che stampa il biglietto verde per conto del governo americano e ne regola anche altri, ha deciso di lasciare invariato il costo dello stesso, tra il 3 e il 3,5 % almeno fino all’ inizio della bella stagione. Non è difficile realizzare quanto sia stata accolta con favore dagli americani, in particolare dagli imprenditori di ogni settore. Altrettanto è successo ieri a Bruxelles. La Presidente della BCE, Christine Lagarde, ha dato notizia che l’ Istituto da lei presieduto ha deciso di lasciare inalterato il tasso attuale dell’ euro, al 2%. Conclusione: per una volta la finanza è stata protagonista di due azioni convergenti sull’intenzione di non alimentare tanto la speculazione, quanto l’inflazione. Sottolineando che, almeno per una volta, le monete sono tenute in una specie di palude, da dove non possono agire in danno dell’ economia reale. I correttivi efficaci che la situazione attuale richiede sono del genere adatto alla “manutenzione straordinaria” di ciò che si vuol riportare sulla strada maestra. L’argomento sarà oggetto di approfondimento in una nota di prossima stesura.