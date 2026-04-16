Monferrato DanzArte, torna Libera Connessione: giovani artisti protagonisti

di Massimiliano Craus

E’ tutto pronto per la seconda edizione di Libera Connessione, ideato e diretto da Patrizia Campassi, direttrice artistica del Monferrato DanzArte.

Con il contributo del Consiglio Regionale del Piemonte e della Fondazione CRAL, anche quest’anno la Giornata Mondiale della Danza si connetterà con la nuova generazione danzante in cerca di stimoli attraverso il territorio di provenienza e le molteplici sfaccettature delle arti e della cultura.

Ma andiamo con ordine. Studenti, ballerini e coreografi o aspiranti tali, registi, video maker e musicisti saranno i protagonisti di Libera Connessione 2026, nella ricerca e l’esplorazione di una forte connessione fra arte, autori, contesto sociale, storico, territorio e tematiche sempre nuove di anno in anno.

“La danza qui è vista come un mezzo prilivegiato per raccontare e per esprimersi – spiega la direttrice artistica – Le riprese video, invece, fermano un momento legato a storie di vita, ai territori e all’identità di ciascuno, oltre che alla bellezza della natura ed ai luoghi che sono vere e proprie radici culturali ed al tempo”.

Tutto appannaggio dei giovani artisti ma anche della giuria che andrà ad esprimersi, ovvero la Presidente di Giuria, la giornalista Maria Luisa Buzzi, con anche il regista Lucio Laugelli; il videomaker Errico D’Andrea; la direttrice artistica di Radic’Arte Chiara Borghini; il direttore d’orchestra Paolo Ferrara; i musicisti Corrado Carosio e Pier Fornaro della “Bottega del Suono”; il musicista e Presidente di ArteSuoni Pietro Paolo Pagella, a capo proprio dell’associazione organizzatrice dell’evento.

Come spiega alla stampa la direttrice artistica Patrizia Campassi, “mercoledì 29 aprile presso la sede di Cultura e Sviluppo della città di Alessandria, proprio in occasione della Giornata Mondiale della Danza, saranno decretati i vincitori con i rispettivi premi che, grazie allo sforzo della società di energia elettrica e gas del Monferrato Energica, generoso sponsor ufficiale del Premio, quest’anno saranno raddoppiati”.

Del resto i giurati dovranno sbrigarsela tra la tecnica della danza e degli aspetti più teatrali, registici, musicali e di montaggio delle opere.

Ma non è tutto. Patrizia Campassi ha immaginato un Monferrato DanzArte in ben quattro step.

Oltre alla Libera Connessione del 29 aprile si avvicenderanno, infatti, il Galà Internazionale “Colline in Movimento” del 30 maggio al Teatro Municipale di Casale Monferrato, con stelle dell’Opéra di Parigi, de Les Ballets de MonteCarlo, dell’Opéra di Bordeaux, del Finnish National Ballet, il Balletto del Teatro Nazionale di Praga con l’assegnazione del Premio Monferrato DanzArte all’Étoiles Jacopo Bellussi.

Sempre al Teatro Municipale di Casale, il 31 maggio ci sarà un momento di alta formazione con il workshop con accreditati docenti di danza contemporanea ed esibizione finale dei partecipanti alla rassegna.

Infine il concerto della Junior Orchestra del Conservatorio “A.Vivaldi” di Alessandria in scena il 14 giugno presso la Chiesa di Santa Maria Assunta a Fubine Monferrato dalle 17, in collaborazione con il prestigioso Conservatorio della città piemontese.

Ma tornando all’apertura di questo ricchissimo 2026, la Campassi ci spiega che “quest’anno il bando di Libera Connessione è rivolto a due categorie diverse: una più specificatamente indirizzata a giovani appassionati anche minorenni e, ancora, a chi invece avesse già esperienze di ricerca artistica nell’ambito della video-danza semiprofessionali o anche professionali.

Il programma del 29 aprile prevede la cerimonia di apertura della premiazione prevista alle ore 10, alla presenza del presidente di Energica. In quell’occasione saranno presentate e proiettate le cinque migliori opere finaliste delle due categorie.

Durante il pomeriggio, a partire dalle ore 15,00, il videomaker Errico D’Andrea terrà un workshop gratuito per giovani appassionati di danza e nuove tecnologie ma, per iscriversi, sarà necessario inviare tempestivamente una mail a info@premiomonferratodanzarte.it oppure a info@artesuoni.it.

Per il programma completo della manifestazione si suggerisce di visitare il sito internet ufficiale www.premiomonferratodanzarte.it.