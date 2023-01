Monia Ferrari nuovo managing director di Capgemini Italia

Capgemini annuncia la nomina di Monia Ferrari come nuovo Managing Director di Capgemini Italia. Precedentemente a capo della market unit Financial Services di Capgemini Italia, Monia Ferrari succede ad Andrea Falleni che è stato nominato Chief Executive Officer Southern Europe Strategic Business Unit di Capgemini ed è entrato a far parte del Group Executive Board. Entrambe le nomine hanno efficacia dal 1° gennaio 2023. “Lavoro con Monia Ferrari da diversi anni e insieme abbiamo raggiunto risultati importanti. Sono lieto che lei assuma il ruolo di Managing Director di Capgemini Italia”, ha dichiarato Andrea Falleni, nuovo CEO Southern Europe Strategic Business Unit di Capgemini. “Ferrari ha svolto un ruolo chiave nel rafforzare il posizionamento di Capgemini in Italia. La sua vasta esperienza nel settore dei servizi finanziari ci ha permesso di agire come pionieri nel mercato. Sono fiducioso che la sua visione strategica e le sue capacità di leadership guideranno Capgemini verso nuovi ed elevati livelli di successo in Italia.” ”Sono molto orgogliosa di questa nomina. Le organizzazioni italiane stanno affrontando un percorso di trasformazione epocale e il nostro obiettivo è accompagnarle in qualità di partner strategico, fornendo competenze tecnologiche e di settore di prim’ordine che consentano loro di cavalcare le straordinarie opportunità aperte dalla nuova era dell’Intelligent Industry1.” ha affermato Monia Ferrari, nuovo Managing Director di Capgemini in Italia. ”In Capgemini lavoriamo con la convinzione che il valore aziendale della tecnologia sia creato dalle persone. Per me è importante sapere di poter lavorare con un grande team, con cui abbiamo raggiunto importanti traguardi di crescita negli ultimi anni, guidato da Andrea Falleni, posizionando Capgemini in Italia come player rilevante. Continueremo a concentrarci sull’ulteriore sviluppo del nostro approccio incentrato sul cliente per accompagnare le organizzazioni italiane nel loro percorso di trasformazione aziendale e tecnologica, offrendo loro servizi end-to-end e aiutandole ad accelerare il loro programma di innovazione”.