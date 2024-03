Monica Bellucci e Santo Versace nella giuria del Farnese d’Or 2024

Roma, 12 mar. (askanews) – È stata annunciata la giuria del Farnese d’Or 2024. Spiccano i nomi di Santo Versace, scelto anche come presidente, e di Monica Bellucci, in quanto ambasciatori della cultura italiana in Francia. In particolare, sono stati selezionati sulla base del loro contributo nel veicolare l’italianità Oltralpe.

Monica Bellucci, attrice di fama internazionale, rappresenta un’icona capace di diffondere nel corso della sua carriera l’arte cinematografica italiana in Francia. Santo Versace, sinonimo dell’expertise e del saper fare italiano, grazie alla sua realtà imprenditoriale è stato in grado di esportare i valori della nostra cultura all’estero.

La giuria, che si è riunita a Palazzo Farnese, a Roma, sede dell’ambasciata di Francia in Italia, è poi composta da Renato Brunetta, Marie-Claire Daveu, Simone Marchetti e Claudia Parzani. Il rapporto franco-italiano viene celebrato attraverso questo premio, che vuole rendere tangibile la collaborazione e la comprensione reciproca tra i due paesi. La cerimonia di premiazione si terrà il 20 giugno in occasione di una cena di gala nella cornice di Palazzo Farnese.