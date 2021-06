Monica Cinque nuovo direttore generale del Comune di Napoli

Monica Cinque, già direttore generale dell’ente Provincia di Avellino, è il nuovo Segretario generale del Comune di Napoli. Il decreto sindacale è stato pubblicato oggi all’Albo Pretorio di Palazzo San Giacomo, Cinque entra in servizio il 21 giugno. Ad attenderla un delicato e al tempo stesso prestigioso incarico: in passato Cinque ha svolto identico ruolo presso il comune di Castellammare e , ancor prima, è stata Segretaria del comune di Ariano Irpino. Difficilmente, visto il ruolo importante che andrà a ricoprire potrà continuare a rimanere in carica come massimo dirigente a Piazza Libertà così come dal 2018, potrebbe tuttavia rimanere in un ruolo dirigenziale a scavalco tra i due enti; valutazioni che in queste ore riguarderanno sia lei che il Presidente Domenico Biancardi. Nel frattempo le congratulazioni per la nomina a massimo dirigente amministrativo della Capitale del Sud, una scelta che l’ha vista superare la concorrenza di decine e decine di valenti candidati in elenco.