Monica D’Ambrosio nuovo direttore di Ricicla Tv

Avvicendamento alla guida di RiciclaTv e RiciclaNews, la web tv ed il supplemento on line editi da Maidiremedia, dopo tre anni passano dalla direzione del giornalista Vincenzo Scatola a quella della collega Monica D’Ambrosio, napoletana di stanza a Roma. Proprio dalla Capitale, oramai 4 anni fa, la giornalista ha avviato la sua collaborazione con la prima web Tv dedicata esclusivamente alle tematiche green, prima come corrispondente, poi, anche come referente per i rapporti istituzionali di cui – nel corso degli anni, RiciclaTv si è sempre più insignita fino a diventare uno dei canali di comunicazione privilegiati dalle imprese di settore per dialogare con il pubblico. La nomina da parte dell’editore Giovanni Paone, questa estate.