Monica Fantini a capo della Confederazione europea Coop lavoro e servizi

Monica Fantini è eletta a Bruxelles come nuova presidente di Cecop, la Confederazione europea che riunisce le cooperative di produzione, lavoro e servizi. Attualmente guida Conscoop, un consorzio italiano che raggruppa cooperative impegnate nei settori delle costruzioni e delle infrastrutture. Fantini, ritratta nella foto, ha alle spalle dieci anni trascorsi in Nord Africa, dove ha coordinato progetti dedicati alla tutela dell’ambiente e alla salute pubblica. Il suo percorso, caratterizzato da un forte impegno professionale e umano sia in Italia sia all’estero, le è valso anche il conferimento dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana.