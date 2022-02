Monica Pratesi dirigerà la produzione statistica dell’Istat

Monica Pratesi, attuale presidentessa della Pamat e professoressa ordinaria di Statistica presso l’Università di Pisa, è nominata direttrice del dipartimento per la Produzione statistica dell’Istat (Istituto Nazionale di Statistica), incarico che ricoprirà dal 1° marzo. Pratesi è anche l’attuale presidentessa dello IASS, The International Association of Survey Statisticians ed ex presidentessa della SIS, Società Italiana di Statistica. “Il mio lavoro per l’Istat sarà quello di dirigere la produzione di dati statistici, utilizzando le rilevazioni ufficiali per avere informazioni su fenomeni sociali ed economici del Paese”.