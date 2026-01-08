Monica Vaccaro: arriva da Napoli il nuovo capo di gabinetto della Prefettura di Bologna

La Prefettura di Bologna ha un nuovo capo di gabinetto. Il 30 dicembre, fa sapere la stessa Prefettura, l’incarico è stato assunto dal viceprefetto Monica Vaccaro. Vaccaro, nata a Napoli il 20 maggio 1984, “si è laureata con lode in Giurisprudenza nel 2007 all’Università Federico II di Napoli, e nel 2008 ha acquisito il diploma post-laurea alla Scuola di specializzazione per le professioni legali dello stesso Ateneo”. Entrata come funzionario amministrativo al ministero dell’Economia nel dicembre del 2010, “si è occupata, alla Ragioneria generale dello Stato-Igepa, dell’attuazione della normativa in materia di patto di stabilità delle Regioni e dell’applicazione dei nuovi principi dell’armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti locali”. Nell’aprile 2016 Vaccaro è entrata “nei ruoli dell’Amministrazione civile dell’Interno, ricoprendo dal 2018 al 2020 l’incarico di vicecapo di gabinetto della Prefettura di Brescia, oltre ad occuparsi della gestione commissariale di alcuni Comuni della provincia bresciana”. Dal 2021 al 2023 si è occupata di Immigrazione e Protezione civile alla Prefettura di Rimini, per poi ricoprire, dal 2023, il ruolo di capo di gabinetto della Prefettura di Fermo, dove ha diretto anche l’Ufficio Enti locali.