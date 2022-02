[videojs_video url=”https://video.italpress.com/play/mp4/video/v2p8″]



“Me la ricordo allegra. Era veramente una donna piena di vita e voglia di vivere. Per questo quasi non credo che lei sia morta”. Così la scrittrice Dacia Maraini ricorda Monica Vitti, in omaggio alla quale è stata allestita la camera ardente in Campidoglio.

mat/mgg