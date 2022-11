Monitoraggio aereo di territorio e infrastrutture, quali opportunità. Confronto promosso da Meditech

Il Centro di Competenza Meditech, in collaborazione con Afcea – Armed Forces Communications & Electronics Association, e con il laboratorio Lift – Laboratory for Innovative Flight Technologies, del Centro di Servizi Metrologici Avanzati CeSMA, organizza il workshop “Sistemi digitali 4.0 per il monitoraggio aereo di territorio e infrastrutture”. L’evento è in programma venerdì 18 novembre, a partire dalle 9.30 presso il Complesso Universitario di San Giovanni a Teduccio della Federico II di Napoli. L’iniziativa beneficia del supporto della rete internazionale IEEE Women in Engineering (Wie).

Il workshop propone una discussione sull’impatto dei sistemi aerei per il monitoraggio del territorio e delle infrastrutture, con il contributo di operatori, istituzioni e utenti che analizzeranno il contesto in cui sono progettati e operano i sistemi aerei per il telerilevamento, proponendo sfide e soluzioni legate alla risoluzione di problemi nell’ambito dello studio ambientale e dell’Industria 4.0.

Tre i principali temi affrontati nel corso della giornata di lavori: utilizzo di piattaforme aeree per ispezioni ambientali e monitoraggio, impiego di tecnologie abilitanti I4.0 a supporto delle piattaforme aeree, utilizzo di piattaforme aeree per pubblica sicurezza. Attraverso il confronto degli enti pubblici e industriali coinvolti, sarà possibile analizzare le soluzioni proposte per tali tecnologie abilitanti in supporto a operazioni di grande interesse, quali pubblica sicurezza, manutenzione predittiva, analisi ambientale, ricerca e soccorso, sorveglianza. La partecipazione al convegno è gratuita, previa registrazione.

PROGRAMMA

Saluti istituzionali

Piero Salatino, presidente Centro di Competenza Meditech

Domenico Accardo, professore associato di impianti e sistemi aerospaziali presso l’Università Federico II di Napoli

Generale Giovanni Savoldelli Pedrocchi

Interventi

Utilizzo di piattaforme aeree per ispezioni ambientali e monitoraggio

Alessia Linguiti, project manager Tecno In

Antonio Ramondo, direttore generale Sma Campania

Luca De Vito, professore associato di misure elettroniche presso il Dipartimento di Ingegneria Università degli Studi del Sannio

Marco Lovera, professore ordinario Impianti e Sistemi Aerospaziali Politecnico di Milano Domenico Accardo, professore associato, Laboratorio LIFT – CeSMA

Impiego di tecnologie abilitanti i 4.0 a supporto delle piattaforme aeree

Antonio Ascione, presidente Sms Engineering

Luigi Di Palma, chief of Operating Office and R&D Mare Group

Paolo Pari, ceo DigiSky

Cristiano Baldoni, chief of Business Systems Integration D-Flight

Utilizzo di piattaforme aeree per pubblica sicurezza

Vincenzo Formato, esperto elettroavionico Enac

Francesco Geraci e Loris Pegoraro, piloti drone zone

Cinzia Coppola, ceo Geniel

Stefano Bastoni, colonnello della Guardia di Finanza

Giuseppe Urbano, colonnello dell’Aeronautica Militare