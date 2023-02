Monitoraggio dei siti archeologici, al via le domande

È online la gara per realizzare un monitoraggio in grado di individuare i processi di deformazione del suolo e facilitare così la manutenzione del patrimonio artistico e monumentale nazionale. La gara, pubblicata da Invitalia per conto del ministero della Cultura, è suddivisa in due lotti e vale complessivamente 971.000 euro. La scadenza è fissata al 2 marzo 2023. Coinvolge i più importanti parchi archeologici nazionali:

– Colosseo, indicato dal ministero come capofila

– Ostia Antica (Roma)

– Ercolano (Napoli)

– Paestum (Salerno)

– Pompei (Napoli)

– Campi Flegrei (Napoli)