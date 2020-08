Monopattini ed e-bike si prenotano con l’app: nel porto di Acciaroli arriva lo sharing elettrico

Parte il nuovo servizio di sharing elettrico con e-bike e monopattini nella perla del Cilento: Acciaroli. Il servizio, fortemente voluto dal Comune di Pollica e autofinanziato dalle società V-ITA Group spa e On-Electric Sharing Mobility è un sistema di mobilità dolce che vede protagoniste le aziende coinvolte, in completo accordo con l’amministrazione comunale sulla necessità di dotare Acciaroli, al momento unico porto del salernitano, di un servizio di sharing avveniristico e funzionale, già sperimentato con successo in altre località. V-Ita Group e On sono già impegnate in diversi progetti pubblici in Italia e all’estero per l’utilizzo multimodale e automatizzato di Bike, Scooter, monopattini e auto elettrici, e collaborano con gli enti pubblici locali per una buona riuscita del progetto. Il servizio è a disposizione di residenti e turisti presso 1 point di noleggio e di scambio dei veicoli direttamente sul porto: i monopattini sono offerti ai diportisti in comodato d’uso gratuito per agevolare gli spostamenti; E-Bike e monopattini potenziati sono, invece, in modalità sharing tramite un sistema applicativo dedicato.